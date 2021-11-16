Мадридский коллектив, похоже, не сможет позволить себе подписание Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна.

Слухи о будущем форварда Борусии Дортмунд не утихают. В эфире известного испанского футбольного шоу El Chiringuito журналист Эдуардо Инда предположил, что Холанд будет играть в Реале вместе с Мбаппе.

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Но ведущий программы Хосеп Педрерол сразу опроверг это. Он заявил, что Реал убежден в переходе Эрлинга не в Примеру, а в АПЛ. На Туманном Альбионе претендентами на норвежца являются Манчестер Сити и Челси. Следовательно, мадридцы сосредоточятся на подписании Килиана Мбаппе.

Напомним, 21-летний форвард выступает за Боруссию с 2020-го. В конце текущего сезона в его контракте активируется пункт об отступных в 75 миллионов евро, но финальная сумма трансфера будет существенно больше, учитывая запросы агента.

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