"В Динамо не существует игрока, который может заявить подобное": экс-помощник Луческу – об уходе Кравца из Киева
Диего Лонго, бывший помощник главного тренера Динамо Мирчи Луческу, вспомнил уход Артема Кравца из киевского клуба.
"Уход Кравца через месяц после подписания? Все было очень просто. Мы нуждались во втором нападающем, поскольку Супряга выбыл на неопределенный срок, и нам был нужен другой форвард.
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Кравец прибыл, на тренировках все было хорошо, но через несколько недель игрок заявил, что он хочет играть в основном составе. В Динамо не существует игрока, который может заявить подобное. В Ювентусе такого тоже нет, хотя я помню, как Игуаин, в первый год под руководством Аллегри, тоже пропускал матчи, поскольку не был в форме.
Сейчас ни один игрок в мире не может заявить, что он хочет в стартовый состав. Если ты готов, тогда ты заинтересуешь главного тренера и получишь место в старте, но если не попадаешь, то должен думать: "Почему?" и работать усерднее. Если ты хочешь попробовать себя в другом месте, то можешь сделать запрос на трансфер и покинуть клуб, для нас это не станет проблемой", – рассказал Лонго в подкасте UKRFUT24.
Напомним, Кравец присоединился летом к Динамо, однако уже через месяц покинул клуб и перебрался в Коньяспор. Среди причин ухода форварда называлась его плохая физическая форма.
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