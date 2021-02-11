"Уход Кравца через месяц после подписания? Все было очень просто. Мы нуждались во втором нападающем, поскольку Супряга выбыл на неопределенный срок, и нам был нужен другой форвард.

"Могут перейти в АПЛ или Серию А": экс-помощник Луческу оценил потенциал Миколенко и Забарного

Кравец прибыл, на тренировках все было хорошо, но через несколько недель игрок заявил, что он хочет играть в основном составе. В Динамо не существует игрока, который может заявить подобное. В Ювентусе такого тоже нет, хотя я помню, как Игуаин, в первый год под руководством Аллегри, тоже пропускал матчи, поскольку не был в форме.

Сейчас ни один игрок в мире не может заявить, что он хочет в стартовый состав. Если ты готов, тогда ты заинтересуешь главного тренера и получишь место в старте, но если не попадаешь, то должен думать: "Почему?" и работать усерднее. Если ты хочешь попробовать себя в другом месте, то можешь сделать запрос на трансфер и покинуть клуб, для нас это не станет проблемой", – рассказал Лонго в подкасте UKRFUT24.

Напомним, Кравец присоединился летом к Динамо, однако уже через месяц покинул клуб и перебрался в Коньяспор. Среди причин ухода форварда называлась его плохая физическая форма.

Кравец не смог остановить лидера, неудачный дебют Бутко в старте, экс-форвард Шахтера голом приобщился к разгрому