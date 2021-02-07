Турция, 24 тур

Эрзурум – Кайсериспор – 1:1

Голы: Шаэшуэ, 28 (п) – Парлак, 73

Удаление: Ака, 34 (Эрзурум)

Анкарагюджю – Сивасспор – 1:4

Голы: Огюз, 66 (авт) – Градель, 11 (п), Кайоде, 48, Ешилюрт, 69, Ятабаре, 88

Бешикташ – Коньяспор – 1:0

Гол: Розье, 81

Удаление: Н'Сакала, 21 (Бешикташ)

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Богдан Бутко неделю назад перебрался в Эрзурум, а сегодня уже дебютировал в стартовом составе. Игра против такого же борца за выживание – Кайсериспора – завершилась вничью. Эрзурум целый час был вынужден играть в меньшинстве из-за удаления Ака, который получил две желтые в минуту. Игру украинца также нельзя назвать удачной SofaScore оценила его смым низким (меньше только у удаленного Ака) баллом в команде (6,3).

Сергей Рыбалка до сих пор не может выбраться из лазарета, но Сивасспор и без украинца наконец-то прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала пять поединков. К разгрому Анкарагюджю присоединился бывший форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде, который забил второй (и победный) гол.

Артем Кравец привычно появился в стартовом составе Коньяспора. Бешикташ с Домагоем Видой уже на 21-й минуте остался в меньшинстве, но это не помешало вырвать победу. Гол в активе Розье. "Орлы" набрали очередные три очка и устроили троевластие на вершине турнирной таблицы – также 48 пунктов у Галатасарая и Фенербахче.