"Миколенко и мешкотно могут перейти в лучшие чемпионаты, чем Бельгия или Австрия. Например, в АПЛ или Серию А. Да, они сейчас еще не соответствуют этому уровню, нужно развиваться.

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Многие игроки могли бы перейти в другие чемпионаты. Буяльский сейчас уже не так молод, как выше упомянутые, но мне кажется, он мог бы отлично мог выступать в чемпионате Бельгии. У него есть качества для уровня выше.

Попов с большей дисциплинированностью и лучше тактической подготовкой может достичь топ-уровня. У него потенциал очень хорошего футболиста", – поделился Лонго в подкасте UKRFUT24.

Напомним, Лонго вошел в тренерский штаб Луческу в Динамо летом 2020 года, однако уже зимой покинул киевский клуб.

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