"Могут перейти в АПЛ или Серию А": экс-помощник Луческу оценил потенциал Миколенко и Забарного
Диего Лонго, бывший помощник главного тренера Динамо Мирчи Луческу, поделился мыслями о перспективах игроков киевского клуба в европейских чемпионатах.
"Миколенко и мешкотно могут перейти в лучшие чемпионаты, чем Бельгия или Австрия. Например, в АПЛ или Серию А. Да, они сейчас еще не соответствуют этому уровню, нужно развиваться.
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Многие игроки могли бы перейти в другие чемпионаты. Буяльский сейчас уже не так молод, как выше упомянутые, но мне кажется, он мог бы отлично мог выступать в чемпионате Бельгии. У него есть качества для уровня выше.
Попов с большей дисциплинированностью и лучше тактической подготовкой может достичь топ-уровня. У него потенциал очень хорошего футболиста", – поделился Лонго в подкасте UKRFUT24.
Напомним, Лонго вошел в тренерский штаб Луческу в Динамо летом 2020 года, однако уже зимой покинул киевский клуб.
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