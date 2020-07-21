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В Динамо не будет ни Скрипника, ни Реброва, – Бурбас

21 июля 22:03 - Читати українською
В Динамо не будет ни Скрипника, ни Реброва, – Бурбас
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно будущего тренера Динамо.

"Тех, кто ждет Скрипника и Реброва на тренерской скамье Динамо, должен разочаровать. По моей инфе, ни первого, ни второго в Киеве не будет.

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Причины разные, не только контрактные обязательства. Поэтому переключаемся на обсуждение других вариантов и запасаемся терпением. Хотя бы на несколько дней", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, после завершения сезона Динамо решило уволить Алексея Михайличенко, который добыл "серебро" УПЛ и Кубок Украины. Ожидается, что имя нового наставника киевлян будет объявлено до 30 июля.

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Теги
Сергей Сергей Ребров Виктор Виктор Скрипник Игорь Бурбас Динамо Киев Динамо Киев
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