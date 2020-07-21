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Рафаилов: клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме за раз может только Шахтер

21 июля 16:53 - Читати українською
Рафаилов: клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме за раз может только Шахтер
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов раскрыл некоторые подробности контракта Виктора Скрипника с луганским клубом.

"Клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме за раз может только донецкий Шахтер, но эту кандидатуру мы не рассматриваем. Возможно, президент как-то договорится.

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Скажу даже больше – Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его прописать большие цифры. Но в украинских реалиях за тренера это большая сумма. Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая то, что я там не работаю", – заявил Рафаилов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, главным претендентом на Скрипника называют Динамо, которое по окончании сезона уволило Алексея Михайличенко.

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Теги
Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Сергей Рафаилов
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