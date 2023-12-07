Дубль Волошина и дебютный гол Дячука в видеообзоре матча Динамо – Металлист 1925 – 4:2
В перенесенной встрече 3-го тура УПЛ Динамо на своем поле одолело Металлист 1925 (4:2). Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".
Киевляне вышли вперед уже в начале игры: Волошин убежал один на один, ворвался в штрафную площадь и прошил Сидоренко. Через десять минут Назар оформил дубль, первым успев на добивание. В середине тайма Дмитренко сократил отставание, удачно откликнувшись на заброс в район одиннадцатиметровой отметки.
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Но не успели харьковчане как следует отпраздновали, как пропустили третий гол – Ванат головой переправил сферу в сетку после навеса с углового. Незадолго до перерыва Бычек заработал второй "горчичник" и оставил гостей в меньшинстве.
Несмотря на это, на экваторе второй половины встречи Ременюк успел на пас с центра поля и уже в падении протолкнул сферу в сетку мимо Нещерета, который вышел далеко из ворот. Динамо могло решать судьбу матча намного раньше, но позволило окончательно поверить в победу лишь в добавленное время: Супряга на ближней стойке откликнулся на угловой и пробросил мяч дальше, где его добил Дячук, оформив свой первый гол за киевлян.