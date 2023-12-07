Киевляне вышли вперед уже в начале игры: Волошин убежал один на один, ворвался в штрафную площадь и прошил Сидоренко. Через десять минут Назар оформил дубль, первым успев на добивание. В середине тайма Дмитренко сократил отставание, удачно откликнувшись на заброс в район одиннадцатиметровой отметки.

Динамо перестреляло Металлист 1925 – первый за три года ассист Супряги помог подняться на пятое место

Но не успели харьковчане как следует отпраздновали, как пропустили третий гол – Ванат головой переправил сферу в сетку после навеса с углового. Незадолго до перерыва Бычек заработал второй "горчичник" и оставил гостей в меньшинстве.

Несмотря на это, на экваторе второй половины встречи Ременюк успел на пас с центра поля и уже в падении протолкнул сферу в сетку мимо Нещерета, который вышел далеко из ворот. Динамо могло решать судьбу матча намного раньше, но позволило окончательно поверить в победу лишь в добавленное время: Супряга на ближней стойке откликнулся на угловой и пробросил мяч дальше, где его добил Дячук, оформив свой первый гол за киевлян.