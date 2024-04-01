Эпическая борьба Андрея Лунина за статус основного кипера в Реале – не единственный такой случай в топ-клубах. Вратарская дилемма в Манчестер Сити не столь острая, но также имеет свои особенности.

Когда Эдерсон травмировался в матче с Ливерпулем (1:1), то по предварительным оценкам врачей вратарь должен был оставаться недоступным для Пепа Гвардиолы в течение нескольких недель. Ожидалось, что к важному матчу с Арсеналом 31 марта, бразилец вернется в строй. Однако в старте "горожан" вышел Штефан Ортега, отыграл "на ноль", а главный тренер Манчестер Сити сказал, что "к этой игре Эдерсон даже не был близок"...

9 апреля чемпион Англии встретится с Реалом в четвертьфинале ЛЧ. Кажется, времени для восстановления Эдерсона еще достаточно. И, наверняка, дуэль лучших клубов мира не превратится в заочное противостояние "вторых вратарей". Однако Штефан Ортега давно заслужил звание лучшего среди дублеров Эдерсона (пусть простят Браво, Стеффен и Карсон) и может замахнуться на большее. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR ближе знакомится с 31-летним вратарем Манчестер Сити.

Трансферное лето 2022-го было полностью посвящено одному переходу. Его масштабы собирали на себе все внимание не только в АПЛ, но и в Европе. Эрлинг Холанд переезжает на Этихад. Неудивительно, что на фоне такого трансфера затерялась новость о приглашении в Сити вратаря-свободного агента из немецкой Арминии.

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В то же время те, интересующиеся Бундеслигой, понимали, кого удалось подписать "горожанам". Еще задолго до публичной информации об интересе Манчестер Сити к Ортеге эксперты подчеркивали необходимую шаблонность профайла голкипера Арминии. И единогласно уверяли – вот он, вратарь мечты для Хосепа Гвардиолы.

Обозреватель немецкого футбола Роман Саврий отмечал Ортегу еще три года назад и в своей символической сборной чемпионата отдал роль основного кипера Бундеслиги именно Штефану, который защищал ворота безнадежного аутсайдера.

Ортега был лидером лиги по количеству сейвов и вторым по проценту парированных ударов – блестящая игра на линии. Однако специалисты называли Штефана плеймекером Арминии благодаря умению разрушать прессинг соперника и раздавать классные передачи (лучший в топ-5 лигах по количеству точных передач, ассистов в финальную треть и передач в штрафную площадь).

В восторге сейчас от своего резервного вратаря и Пеп Гвардиола. "Эдерсон – исключительный вратарь. У меня нет никаких сомнений. Но реальность сейчас такова, что у него есть другой вратарь, который толкает его, как никогда раньше. Ортега является типичным немецким вратарем, он делает невероятные движения руками. То, как он играл в Кубке Англии, даже в Лиге чемпионов. Он исключительный вратарь".

Но каким бы классным ты ни был и как бы тебя не нахваливал тренер, тебе приходится конкурировать с Эдерсоном. И Ортега все понимает: "Эдди – лучший вратарь, и я бы сказал, что мы на одном уровне – у каждого есть сфера, в которой он лучше – но, конечно, нелегко не играть каждую неделю. Мы учимся друг у друга, мы работаем вместе и движемся в одном направлении. Если я время от времени расстраиваюсь, мне нужно разочаровываться из-за решений тренеров, а не из-за Эдди, поскольку он делает то же, что и я – ходит на тренировки. И показывает свою лучшую версию. Я не могу на него злиться, и когда я играю, он меня поддерживает, поэтому у нас близкие отношения. Он топ-вратарь".

До переезда в Сити Ортега выступал лишь за две команды: уже упомянутую Арминию и Мюнхен 1860.

Я вырос в маленькой деревне в центральной Германии. В детстве вместе с друзьями мы играли в футбол 5 на 5 в течение всего дня. Последним игроком, который располагался ближе всего к воротам, всегда должен был быть вратарь – так я впервые начал играть в рамке, – вспоминал о детстве Штефан, отец которого также был вратарем.

Когда-то парень только мечтать мог о попадании в АПЛ. Как-то он признался, что часто выбирал Манчестер Сити во время игры в FIFA. А еще увлекался Икером Касильясом и Оливером Каном. Ортега несколько комплексовал из-за своего невысокого, как для вратаря, роста (185 сантиметров), а пример Касильяса воспринимал в качестве мотивации.

Вместе с Сити Ортега уже выиграл все, что только можно. Победитель Премьер-лиги, Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка и Клубного чемпионата мира – пять крупнейших клубных турниров и все это в течение одного незабываемого года.

Но может ли Ортега замахнуться на изменение собственной роли в команде? И возможна ли жизнь Сити без Эдерсона? За два сезона Ортега провел чуть менее 30 поединков за "горожан". Шесть из них в Лиге чемпионов, еще семь – в АПЛ.

Если вынести за скобки воскресный матч с Арсеналом, то процент сейвов Ортеги значительно выше (85,2% против 68% у Эдерсона). Кроме того, средний показатель касаний мяча за 90 минут у немца больше: 58,6 против 35,7 у Эдерсона. Неудивительно, что Ортега больше пасует (48,4 на 27,7) и вдвое больше выполняет длинных передач (16,1 против 8,3). Зато у Эдерсона эти пасы точнее (84,8% – у бразильца, 78,5% – у немца).

В одном из недавних интервью Штефан уверял, что хочет быть первым номером Сити, "иначе бы вообще не переходил в команду". В начале марта, еще до травмы Эдерсона, в прессе появилась информация о том, что немецкий кипер и клуб не могут достичь согласия о продлении контракта, который завершается летом 2025-го. Возможно, последние события заставят стороны внести определенные коррективы в свои позиции при переговорах. Ведь Штефан Ортега заслуживает нового шанса в воротах Манчестер Сити.