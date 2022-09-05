Издание "Украинская правда" подготовило материал о днях, предшествовавших началу войны России против Украины. В частности, о встрече президента страны Владимира Зеленского с представителями отечественного бизнеса.

23 февраля, за день до начала полномасштабной войны, развязанной россиянами против Украины, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с украинскими олигархами. "Украинская Правда" раскрыла ее детали, в частности, странные перешептывания братьев Суркисов.

Суркис: Я в казино Монако не был 4 года – зачем мне туда заходить, когда на каждом углу сегодня есть казино в Киеве?

"Присутствующим становилось скучно. Некоторые бизнесмены начали шептаться между собой. Среди них выделялись братья Суркисы, которые сидели практически напротив Зеленского.

Нескольким своим соседям Суркисы тихо передали: "В четыре утра все начнется", очевидно, имея в виду наступление россиян (предполагает "Украинская правда" – прим.). Однако в микрофон этого не повторили", – говорится в материале.

ДБР открыло производство по "Батальону Монако" – среди более 80 фигурантов президент Динамо