Видання "Українська правда" підготувало матеріал про дні, які передували початку війни Росії проти України. Зокрема, про зустріч Президента країни Володимира Зеленського з представниками вітчизняного бізнесу.

Григорій та Ігор Суркіси / фото з відкритих джерел

23 лютого, за день до початку повномасштабної війни, яку розв'язали росіяни проти України, відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з українськими олігархами. "Українська Правда" розкрила її деталі, зокрема, дивні перешіптування братів Суркісів.

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"Присутнім ставало нудно. Деякі бізнесмени почали шепотітися між собою. Серед них виділялися брати Суркіси, які сиділи практично навпроти Зеленського.

Кільком своїм сусідам Суркіси тихо передали: "О четвертій ранку все почнеться", очевидно, маючи на увазі наступ росіян (припускає "Українська правда" – прим.). Однак у мікрофон цього не повторили", – йдеться в матеріалі.

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