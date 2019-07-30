В чемпионатах Англии введут временные удаления с сезона 2019/20

На Туманном Альбионе испытают футбольное ноу-хау.

Вместе со стартом нового сезона в Англии начнется практика временных удалений, сообщает официальный сайт местной футбольной Ассоциации.

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Стоит отметить, что новое правило будет действовать, начиная с 5-го дивизиона Англии и ниже. Арбитр имеет право удалять игрока с поля на 10 минут за споры с рефери. Судья будет обязан показать активному нарушителю желтую карточку и обеими руками указать в сторону боковой линии.

Два подобных нарушения в матче будут провоцировать полноценное удаление для игрока.

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