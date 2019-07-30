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У чемпіонатах Англії запровадять тимчасові вилучення з сезону 2019/20

12:40 592 Читать на русском
У чемпіонатах Англії запровадять тимчасові вилучення з сезону 2019/20
Тимчасові вилучення стартують вже з наступного сезону / Фото ФК Челсі

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Разом із стартом нового сезону в Англії розпочнеться практика тимчасових вилучень, повідомляє офіційний сайт місцевої футбольної Асоціації.

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Варто відзначити, що нове правило діятиме, починаючи з 5-го дивізіону Англії та нижче. Арбітр матиме право вилучати гравця з поля на 10 хвилин за суперечки з рефері. Суддя буде зобов'язаний показати активному порушнику жовту картку і обома руками вказати у сторону бокової лінії.

Два подібних порушення в матчі провокуватимуть повноцінне вилучення для гравця.

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Англія Арбітри Футбольна асоціація Англії (FA)
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