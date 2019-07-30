У чемпіонатах Англії запровадять тимчасові вилучення з сезону 2019/20

На Туманному Альбіоні випробують футбольне ноу-хау.

Разом із стартом нового сезону в Англії розпочнеться практика тимчасових вилучень, повідомляє офіційний сайт місцевої футбольної Асоціації.

Бенфіка показала хитрий спосіб використання нових правил на свою користь – ІФАБ варто задуматись

Варто відзначити, що нове правило діятиме, починаючи з 5-го дивізіону Англії та нижче. Арбітр матиме право вилучати гравця з поля на 10 хвилин за суперечки з рефері. Суддя буде зобов'язаний показати активному порушнику жовту картку і обома руками вказати у сторону бокової лінії.

Два подібних порушення в матчі провокуватимуть повноцінне вилучення для гравця.

УЄФА лояльно ставився до ПСЖ у справі щодо дотримання фінансового фейр-плей – результати розслідування