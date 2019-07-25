toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

УЕФА лояльно относился к ПСЖ в деле о соблюдении финансового фэйр-плей – результаты расследования

11:46 36 Читати українською
УЕФА лояльно относился к ПСЖ в деле о соблюдении финансового фэйр-плей – результаты расследования
ПСЖ снова оскандалился / фото из соцсетей

ПСЖ никак не может избавиться от горького привкуса скандала по соблюдению требований финансового фэйр-плей.

ПСЖ снова рискует получить проблемы с соблюдением требований финансового фэйр-плей. В распоряжение New York Times попали материалы, которые свидетельствуют о лояльном отношении УЕФА к парижскому клубу.

Бартомеу требует жесткого наказания для клубов, которые не соблюдают финансового фэйр-плей

Летом 2017-го года ПСЖ совершил 2 топ-трансфера, подписав Неймара из Барселоны и Килиана Мбаппе из ПСЖ. За бразильца парижане сразу выложили 222 млн евро, а за француза, согласно официальным данным, платили двумя частями – 35 млн евро в 2017-м и 135 млн летом прошлого года.

УЕФА открыл дело против ПСЖ в связи с несоблюдением требований финансового фэйр-плей, ведь парижский клуб не продал игроков на необходимую сумму с целью сбалансирования доходов и расходов. Впрочем, впоследствии дело было закрыто. По мнению Хосе да Куньи Родригеса – бывшего судьи Европейского суда и члена комитета УЕФА, который контролирует соблюдение клубами требований ФФП, решение закрыть производство было явно ошибочным.

Шахтер получит минимум 15 млн евро: УЕФА объявил суммы выплат в Лиге чемпионов сезона 2019/20

Разница между входящими и исходящими трансферами ПСЖ летом 2017-го года составила почти 200 млн евро. В связи с этим да Кунья вернул материалы дела на дополнительное расследование. Парижский клуб заявлял, что получил средства на трансферы от многочисленных спонсоров. УЕФА закрыл производство, мотивировав это отсутствием каких-либо нарушений.

По мнению New York Times, это связано с тем, что руководители ПСЖ является тесно связаными лицами с УЕФА. В частности, одна из компаний, совладельцем которой является президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, заплатила несколько миллиардов евро за права на трансляцию матчей под эгидой Европейского футбольного союза.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Минай подписал первого легионера в истории клуба – ним стал бразилец, который играл в Европе
06:30
257
Теги
Главное Трансферы Неймар в ПСЖ Трансферы ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Финансовый fair-play футбольные финансы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
20
мин
Будучность
21:45
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук