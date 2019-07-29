Бенфика показала хитрый способ использования новых правил в свою пользу – ИФАБ стоит задуматься

Игроки португальского гранда указали на определенный недостаток недавних нововведений от ИФАБ.

Показательный момент произошел в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов между Миланом и Бенфикой.

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Во время выполнения удара от ворот голкипер "орлов" Одиссеас Влаходимос сделал мягкое подбрасывание на голову партнеру, а тот немедленно вернул ему мяч в руки. Подобный маневр был бы невозможен по старым правилам, которые запрещали разыгрывать мяч с удара от ворот в пределах штрафной площади команды, которая его выполняет. Однако летом этого года ИФАБ приняла изменения в этот пункт, поэтому теперь игроки могут перепасовываться в своей штрафной зоне без последствий.

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Хитрая выходка Влаходимоса может привести к пересмотру правила и его уточнению. Благодаря нововведению команды получили возможность легко затягивать время или нивелировать провалы вратарей, которые плохо играют ногами – им просто отдадут мяч в руки.