Евгений Назаров, воспитанник академии Спартака и уже бывший защитник Богемианса, "наелся" путинской пропаганды, потому жалуется на изгнание из пражского клуба после позорного нападения России на Украину.

"Мы подали документы на получение визы, разбирательство длится около месяца. И в этот период началась "спецоперация". Мне кажется, что в ближайшие дни после начала уже пошли слухи о том, чтобы российских спортсменов не было в стране. Ощущение, что будто ждали это и это явилось поводом для невыдачи.

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Также в то время у нас была игра, и перед ней нужно было надеть желтую майку в поддержку Украины. Я отказался. Ситуация в клубе? Все было здорово в течение всего времени, вопросов нет. Они даже следили за моей безопасностью. Представители Богемианса давали интервью, в СМИ выходили статьи.

Мне писали о Путине, что мне должно быть стыдно из-за того, что я россиянин, и другое. Сначала отвечал, потом понял, что это делать бесполезно и перестал. Были ли угрозы? Да, потому клуб и обеспечивал безопасность. В Чехии все отделения Сбербанка были облиты искусственной кровью, повсюду украинские флаги, даже на машинах.

Как передвигался по городу? Мне повезло, что клуб снабжал квартирой и машиной с чешскими номерами. Потому с передвижениями было все спокойно. А вот на автомобилях с российскими номерами местные заклеивали флаг России, ведь некоторые машины даже разбивали", – сказал жертва путинской пропаганды Назаров.

Заметим, Евгений перебрался в Чехию в январе этого года и успел провести за Богемианс всего 3 минуты. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины клуб досрочно прекратил сотрудничество с представителем оккупантов.

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