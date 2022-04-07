Трудоустроиться в цивилизованном мире становится сложнее, если у тебя паспорт "путинского ханства".

Чехия из-за войны в Украине прекратила выдавать рабочие визы россиянам. Из-за этого сразу два футболиста из страны-агрессора потеряли контракты с местными клубами.

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Защитник пражского Богемианса Евгений Назаров и полузащитник Динамо Ческе Будейовице Максим Матвеев очень быстро завершили свою карьеру в Европе и уже возвращаются под крыло путинского режима. Об этом сообщили оба чешских клуба на своих официальных сайтах.

Следует заметить, что Назаров является воспитанником академии Краснодара, а Матвеев – московского Локомотива. Оба игрока перебрались в Чехию в январе 2022 года. Евгений успел сыграть в одном матче, а Максим так и не дебютировал.

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