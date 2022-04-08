Євгеній Назаров, вихованець академії Спартака і вже колишній захисник Богеміанса, "наївся" путінської пропаганди, тому жаліється на вигнання з празького клубу після ганебного нападу Росії на Україну.

"Ми подали документи на отримання візи, розгляд триває близько місяця. І в цей період розпочалася "спецоперація". Мені здається, що найближчими днями після початку вже пішли чутки про те, щоб російських спортсменів не було в країні. Відчуття, що ніби чекали на це і це стало приводом для невидачі.

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Також на той час у нас була гра, і перед нею треба було одягнути жовту майку на підтримку України. Я відмовився. Ситуація у клубі? Все було чудово протягом усього часу, питань немає. Вони навіть стежили за моєю безпекою. Представники Богеміанса давали інтерв'ю, у ЗМІ виходили статті.

Мені писали про Путіна, що мені має бути соромно через те, що я росіянин, та інше. Спочатку відповідав, потім зрозумів, що це робити марно і перестав. Чи були погрози? Так, тому клуб і забезпечував безпеку. У Чехії всі відділення Сбербанку були облиті штучною кров'ю, скрізь українські прапори, навіть на машинах.

Як пересувався містом? Мені пощастило, що клуб забезпечував квартирою та машиною з чеськими номерами. Тому з пересуваннями було все спокійно. А ось на автомобілях із російськими номерами місцеві заклеювали прапор Росії, адже деякі машини навіть розбивали", – сказав жертва путінської пропаганди Назаров.

Зауважимо, Євгеній перебрався у Чехію в січні цього року і встиг провести за Богеміанс лише 3 хвилини. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України клуб достроково припинив співпрацю з представником окупантів.

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