Плохой старт сезона дал руководству Штутгарта повод уволить главного тренера Пеллегрино Матараццо. Об этом информирует официальный сайт "швабов". Решение было принято непосредственно спортивным директором клуба Свеном Мислинтатом.

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В воскресенье Матараццо пассивно наблюдал за тем, как его сотая игра в качестве тренера "швабов" пошла не так. Штутгарт проиграл дома Униону со счетом 0:1, и после девяти туров занимает семнадцатое место в турнирной таблице.

Матараццо стал четвёртым уволенным тренером в чемпионате Германии с начала сезона. Ранее РБ Лейпциг уволил Доменико Тедеско, Бохум расстался с Томасом Райсом, а Байер попрощался с Херардо Сеоане.

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