Германия, Бундеслига, 9-й тур

Боруссия М – Кельн – 5:2

Голы: Фридрих, 27, Бенсебаини, 45+2 (п.), 76, Штиндль, 47, Тюрам, 90+1 – Кайнц, 31 (п.), Гусайнбазик, 84

Удаление: Кайнц, 45+1 (Кельн, вторая желтая карточка)

Герта – Фрайбург – начало матча в 18:30

Штутгарт – Унион – начало матча в 20:30

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Воскресную программу игрового дня открывал поединок между соседями по турнирной таблице – Боруссией М и Кельном. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, однако уже через три минуты пропустили в ответ с пенальти. Свое право на одиннадцатиметровый уже в добавленное время получили и менхенгладбахцы – "козлы" за вторую желтую Кайнцу остались в меньшинстве, а Боруссия ушла на отдых ведя в счете.

Сразу после перерыва Штиндль увеличил преимущество хозяев, а Бенсебаини оформил дубль. Гусайнбазик голом, казалось, вернул интригу в матче, но развить успех Кельн не сумел. А уже в компенсированное арбитром время Тюрам поставило жирную точку в игре. Боруссия реабилитировалась за разгромное поражение (1:5) от Вердера в предыдущем туре.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ