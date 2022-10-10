Поганий старт сезону дав керівництву Штутгарта привід звільнити головного тренера Пеллегріно Матараццо. Про це повідомляє офіційний сайт "швабів". Рішення було ухвалено безпосередньо спортивним директором клубу Свеном Міслінтатом.

Хабі Алонсо офіційно очолив Байєр, який провалив старт сезону

У неділю Матараццо пасивно спостерігав за тим, як його сота гра в якості тренера "швабів" пішла не так. Штутгарт програв вдома Уніону з рахунком 0:1 і після дев'яти турів посідає сімнадцяту сходинку у турнірній таблиці.

Матараццо став четвертим звільненим тренером у чемпіонаті Німеччини з початку сезону. Раніше РБ Лейпциг звільнив Доменіко Тедеско, Бохум попрощався з Томасом Райсом, а Байєр – з Херардо Сеоане.

Уніон здолав Штутгарт і одноосібно очолив Бундеслігу, Фрайбург втратив очки з Гертою, Борусія М розгромила Кельн