Хаби Алонсо официально возглавил Байер, проваливший старт сезона
Леверкузенский Байер произвел замену на тренерском мостике после ужасного начала кампании.
Байер объявил об увольнении главного тренера Херардо Сеоане. Последней каплей стало поражение от Порту в Лиге чемпионов, последовавшее после разгрома в чемпионате от Баварии. Байер оказался в зоне вылета Бундеслиги.
Бавария разгромила Байер и прервала затяжную безвыигрышную серию – Мусиала сбросил Леверкузен в зону вылета
В Леверкузене оперативно определились с заменой. Новым наставником стал Хаби Алонсо, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на два года – до лета 2024-го.
Хаби Алонсо тренировал только молодежные команды Реал Сосьедада. Два года назад чемпиона мира и Европы сватали в Боруссию М, однако Алонсо отказался. В Германии баск три года поиграл за Баварию.