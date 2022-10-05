Леверкузенский Байер произвел замену на тренерском мостике после ужасного начала кампании.

Байер объявил об увольнении главного тренера Херардо Сеоане. Последней каплей стало поражение от Порту в Лиге чемпионов, последовавшее после разгрома в чемпионате от Баварии. Байер оказался в зоне вылета Бундеслиги.

Бавария разгромила Байер и прервала затяжную безвыигрышную серию – Мусиала сбросил Леверкузен в зону вылета

В Леверкузене оперативно определились с заменой. Новым наставником стал Хаби Алонсо, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на два года – до лета 2024-го.

Хаби Алонсо тренировал только молодежные команды Реал Сосьедада. Два года назад чемпиона мира и Европы сватали в Боруссию М, однако Алонсо отказался. В Германии баск три года поиграл за Баварию.