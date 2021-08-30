Во время поединка бразильской Серии D едва не случилась трагедия. Лишь чудом никто не пострадал.

Матч Императриз – 4 Жульо был приостановлен во втором тайме. Во время игры внезапно ухудшилась погода и поднялся сильный ветер, который на 60-й минуте вызвал обвал крыши над одной из трибун, сообщает Globo.

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К счастью, никто не пострадал, ведь футбольные матчи в Бразилии до сих пор происходят без болельщиков. Ближе всех к месту происшествия находились запасные футболисты, но и они сумели избежать травм, быстро покинув опасную зону.

Матч был немедленно остановлен, а служба безопасности стадиона не позволила возобновить игру. На тот момент счет был 0:0, а позже этот результат был утвержден как окончательный, поскольку остановка игры произошла из-за форс-мажорной ситуации.

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