Свои домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22 Динамо и Шахтер будут проводить в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УЕФА.

Динамо узнало расписание матчей в группе Лиги чемпионов

К слову, ответный матч квалификации ЛЧ против Монако "горняки" играли в Харькове.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов определила для Динамо и Шахтера непростых соперников: киевляне сойдутся в противостоянии с Баварией, Барселоной и Бенфикой, а "горняки" померяются силами с Реалом, Интером и Шерифом.

Первый домашний поединок Динамо проведет 14 сентября против Бенфики, а Шахтер – 28 сентября против Интера.

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