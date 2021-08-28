Динамо и Шахтер определились с местом проведения домашних матчей Лиги чемпионов
Гранды украинского футбола решили принимать соперников в столице Украины.
Свои домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22 Динамо и Шахтер будут проводить в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УЕФА.
Динамо узнало расписание матчей в группе Лиги чемпионов
К слову, ответный матч квалификации ЛЧ против Монако "горняки" играли в Харькове.
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов определила для Динамо и Шахтера непростых соперников: киевляне сойдутся в противостоянии с Баварией, Барселоной и Бенфикой, а "горняки" померяются силами с Реалом, Интером и Шерифом.
Первый домашний поединок Динамо проведет 14 сентября против Бенфики, а Шахтер – 28 сентября против Интера.
Шахтер в Лиге чемпионов: даты и время матчей донецкого клуба