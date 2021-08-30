Під час поєдинку бразильської Серії D ледь не трапилася трагедія. Лише дивом ніхто не постраждав.

Матч Імператріз – 4 Жульо був припинений у другому таймі. Під час гри раптово погіршилася погода і піднявся сильний вітер, який на 60-й хвилині спричинив обвал даху над однією з трибун, повідомляє Globo.

Динамо і Шахтар визначились з місцем проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів

На щастя, ніхто не постраждав, адже футбольні матчі у Бразилії досі відбуваються без уболівальників. Найближче до місця події перебували запасні футболісти, але і вони зуміли уникнути травм, швидко залишивши небезпечну зону.

Матч був негайно зупинений, а служба безпеки стадіону не дозволила поновити гру. На той момент рахунок був 0:0, а пізніше цей результат був затверджений як остаточний, оскільки зупинка гри відбулася через форс-мажорну ситуацію.

No Ronaldo, no party, дебют Мессі в тіні Мбаппе, крах Арсенала, Челсі показав зуби на Анфілді – огляд вікенду