Ленинский районный суд Минска рассмотрит обвинения в отношении бывшего тренера вратарей ФК Львов Василия Хомутовского, сообщает издание Наша Ніва.

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Ему инкриминируют "Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Речь идет об открытом осуждении фиктивной победы Александра Лукашенко на президентских выборах и насильственных методах, которыми режим расправлялся с митингующими. За это ему грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или тюрьма до 4 лет.

Напомним, осенью Хомутовский приехал в Беларусь на операцию, после чего местные силовики задержали его и записали на видео его признание в участии в протестах. Специалист присоединился к тренерскому штабу Львова в январе 2022 года, после чего перебрался в румынскую Стяуа.

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