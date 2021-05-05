В матче Первой лиги чемпионата Беларуси Слоним 2017 на своем поле одержал уверенную победу над Барановичами со счетом 2:0. Форвард хозяев Евгений Лебедев отличился голом на 31-й минуте, а затем был признан лучшим игроком своей команды.

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После матча футболист получил "достойное" вознаграждение за свои старания – сертификат на одну пиццу от местного бара "Пятачок", сообщает клубная страница в социальной сети Вконтакте.

К слову, в Высшей лиге Беларуси ставки значительно выше. В поединке между Гомелем и Торпедо-БелАЗ лучший игрок матча получил подарочный сертификат на целых 25 рублей (чуть меньше 10 $).

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