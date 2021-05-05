Болельщики получили роскошный подарок от команды из областного центра в связи с 100-летием клуба.

Руководство Николаева решило установить фиксированную цену на билеты на домашние матчи до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Отныне каждый желающий сможет посетить поединок любимой команды всего за 1 гривну. Такой подарок фанатам обусловлен особым событием – празднованием 100-летия клуба. В текущем сезоне Николаев проведет на своем поле еще шесть матчей.

Напомним, Николаев в турнирной таблице Первой лиги после 24-х туров идет пятым, имея в своем активе 39 очков.

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