У матчі Першої ліги чемпіонату Білорусі Слонім 2017 на власному полі здобув впевнену перемогу над Барановичами з рахунком 2:0. Форвард господарів Євген Лєбєдєв відзначився голом на 31-й хвилині, а згодом був визнаний найкращим гравцем своєї команди.

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Після матчу футболіст отримав "достойну" винагороду за свої старання – сертифікат на одну піцу від місцевого бару "П'ятачок", повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Вконтакте.

До слова, у Вищій лізі Білорусі ставки значно вищі. У поєдинку між Гомелем і Торпедо-БелАЗ найкращий гравець матчу отримав подарунковий сертифікат аж на 25 рублів (трохи менше 10$).

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