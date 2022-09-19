Председатель правления Баварии Оливер Кан заверил, что Юлиан Нагельсманн не находится под угрозой отставки, несмотря на неубедительное начало сезона 2022/23.

"Сейчас мы не рассматриваем вариант с назначением другого тренера. Бавария полностью уверена в Юлиане.

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Нам нужно вернуться на правильный путь. Как только начнется наш следующий матч против Байера (30 сентября, после паузы на поединки сборных – прим.), вся команда будет обязана выложиться полностью", – цитирует Оливера Кана Sky Sport.

Напомним, мюнхенцы не могут выиграть уже 4 матча Бундеслиги подряд, а на выходных проиграли Аугсбургу, потерпев первое поражение в сезоне. После семи туров Бавария идет только пятой, выпав из зоны Лиги чемпионов.

В ЛЧ, к слову, дела "ротен" обстоят гораздо лучше – две победы в двух матчах с общим счетом 4:0. Возможно, именно это пока и спасает 35-летнего Нагельсманна от увольнения. Контракт тренера рассчитан до конца сезона 2025/26.

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