Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн высказался о поражении от Аугсбурга (0:1). Мюнхенцы не выигрывают в чемпионате уже четыре матча.

"Так не может дальше продолжаться. Мы должны непременно прибавить. Мне нужно серьезно подумать и все проанализировать. Многое должно измениться. Я собираюсь подумать, а потом посмотрим, как пойдут дела. Подумаю обо всем: о себе, о ситуации. Обо всем...

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Команде не хватает "девятки"? Что изменится, если я скажу "да" или "нет"? Если отвечу "нет", люди скажут, мол, он не хочет признать проблему. Если отвечу "да", скажут, что ему не хватает Левандовски.

Сегодня у нас был номер 9 на скамейке запасных – Шупо-Мотинг. У нас нет другого классического нападающего. В конце концов, все должны взять ответственность на себя: я, руководство, игроки. Мы все вместе обязаны исправить ситуацию", – приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Бавария сенсационно уступила Аугсбургу и опустилась на 4 строчку, Боруссия Д одолела Шальке и возглавила Бундеслигу