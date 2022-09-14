Бавария - Барселона: почему поплыл Левандовски, эксклюзив с рефери ФИФА, сенсационное пари
21:10 - Читати українською
Бавария обыграла Барселону во 2-м туре ЛЧ. Анализ матча от Юрия Гаврищака и Владимира Лесько, заместителя главного редактора Футбол 24 и Спорт 24.
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Каталонцам не удалось взять у Баварии реванш за историческое унижение 2:8 двухлетней давности. Более того, "блаугранас" снова проиграли, хотя и с более скромным счетом. Отдельная сюжетная линия – возвращение Роберта Левандовски на Альянц-Арену. Были в этом матче и спорные моменты, которые эксклюзивно для нас разобрал рефери ФИФА, испанец Хесус Лобато.
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