Каталонцам не удалось взять у Баварии реванш за историческое унижение 2:8 двухлетней давности. Более того, "блаугранас" снова проиграли, хотя и с более скромным счетом. Отдельная сюжетная линия – возвращение Роберта Левандовски на Альянц-Арену. Были в этом матче и спорные моменты, которые эксклюзивно для нас разобрал рефери ФИФА, испанец Хесус Лобато.