Голова правління Баварії Олівер Кан запевнив, що Юліан Нагельсманн не перебуває під загрозою відставки, попри непереконливий початок сезону 2022/23.

"Зараз ми не розглядаємо варіанту з призначенням іншого тренера. Баварія повністю впевнена в Юліані.

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Нам потрібно повернутися на правильний шлях. Як тільки розпочнеться наш наступний матч проти Байєра (30 вересня, після паузи на поєдинки збірних – прим.), вся команда буде зобов'язана викластися повністю", – цитує Олівера Кана Sky Sport.

Нагадаємо, мюнхенці не можуть виграти вже 4 матчі Бундесліги поспіль, а на вихідних програли Аугсбургу, зазнавши первшої поразки в сезоні. Після семи турів Баварія йде лише п'ятою, випавши з зони Ліги чемпіонів.

У ЛЧ, до слова, справи "ротен" йдуть значно краще – дві перемоги у двох матчах із загальним рахунком 4:0. Можливо, саме це поки і рятує 35-річного Нагельсманна від звільнення. Контракт тренера розрахований до кінця сезону 2025/26.

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