Бавария, как и многие другие гранды, получила максимально удобный жребий на 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы встретятся с Лацио, причем еще и проведут ответный матч дома. Конец немножко предсказуем, как говорится – и тут даже не важно, в какой форме находятся команды. Тем не менее, в плей-офф все равно приятно видеть коллективы вроде "орлов", ведь в эпоху безликих клубов-корпораций с миллиардными оборотами евро хочется поддерживать что-то простое и народное.

Прорыв римлян в 1/8 финала вообще немного возвращает в золотые времена эпохи 90-й, когда Лацио был грозной силой на евроарене. Впрочем, сейчас не 90-е – "адзурри" стали одними из 16 лучших только благодаря удачному жребию на групповом этапе. Там выпали Атлетико, Селтик и Фейеноорд. Возможно, это был самый слабый осенний квартет.

И даже тогда у подопечных Маурицио Сарри возникали серьезные проблемы. В частности, их выносили в Роттердаме (1:3), а победа в Глазго прилетела только благодаря голу на 5-й компенсированной минуте. Чего-то невероятного "орлы" не демонстрировали, играя в соответствии со своим уровнем 8-10 команды Серии А. Выход в плей-офф ЛЧ был трудовым и несколько фартовым – не более.

Но это не значит, что Лацио не имеет изюминок. Фишкой итальянцев является организация игры в обороне. Маурицио Сарри использует зонную защиту, которая нынче почти вымерла – и использует успешно. Римляне отличаются очень внимательной игрой по открытым мячам, то есть им почти нереально забросить мяч за спину или разрезать. Да и в целом структура крайне компактная. Четверка защитников очень слаженно перестраивается и страхует, хотя имеет проблемы при контроле подач и длинных ударах.

Атака у Лацио значительно банальнее. Маурицио Сарри не отходит от своих 4-3-3 со ставкой на контроль мяча, но структура римлян максимально проста и очевидна для соперников. Особенно она страдает от персональных ориентировок, которыми полнится современный футбол. Как следствие, "адзурри" малорезультативны в противостоянии с сильными оппонентами – в 2024 году команда провела в ворота Ромы и Аталанты только по 1 голу, а Интеру вообще не забила.

В общем, Лацио чередует победы, поражения и ничьи (иногда целыми сериями), держась на 8-й позиции в Серии А. Хотя до зоны ЛЧ не хватает всего 5 очков. Вот такой у Баварии соперник в 1/8 финала ЛЧ.

Мюнхенцы – очевидные фавориты противостояния, но в последнее время дела у рекордмайстера шли не лучшим образом. В новом году мюнхенцы потерпели поражения от Вердера и Байера, причем леверкузенцы вынесли чемпиона в одни ворота (3:0). Эта неудача была связана еще и полным с тактическим фиаско.

Это уже не первый позор подопечных Томаса Тухеля – в начале декабря Айнтрахт отгрузил в их ворота аж 5 голов, а в начале сезона РБ Лейпциг громил Баварию в Суперкубке. Также стоит вспомнить о вылете из Кубка от Саарбрюкена. Да и на групповом этапе ЛЧ возникали критические проблемы с Копенгагеном и Галатасараем.

Словом, нынешний сезон является одним из тех редких случаев, когда "красные" дают играть против себя всем. Это – шанс для Лацио. Если и проходить Баварию (или хотя бы просто создать красивую историю), то только сейчас. И все равно надо сходить в церковь, ведь команда Томаса Тухеля остается грозной машиной с нереально мощным составом.

Ориентировочные составы на матч Лацио – Бавария

Лацио: Проведель – Марушич, Романьоли, Хила, Хюсай – Гендузи, Ровелла, Альберто – Исаксен, Иммобиле, Андерсон

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Герреро – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Единственный шанс Лацио на успех – это очередное головокружение мюнхенцев или неожиданный тактический провал Томаса Тухеля. Хотя даже этими факторами надо уметь воспользоваться. Маурицио Сарри всегда был догматиком, поэтому на какой-то свежий тактический план или оригинальную адаптацию по ходу игры римлянам надеяться не стоит.

Структура Лацио разваливается при быстром движении мяча и интенсивном контрпрессинге, а оборона хорошо обучена к действиям в стандартных ситуациях. Если же начинаются хитрые смещения, перегрузки и импровизации, то и здесь начинаются провалы – а об уязвимости на кроссах нечего и говорить (никто не ориентируется на игроков соперника).

Словом, Лацио сам по себе не равный Баварии, а в тактическом плане коллектив выглядит идеальной жертвой для немцев. Ставим на победу Мюнхена.