Главный тренер Баварии Томас Тухель останется в команде по крайней мере до конца сезона.

Недавно появились слухи, что мюнхенцы рассматривают возвращение в команду Ханса-Дитера Флика, который сейчас остается без работы.

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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Кристофера Фалька, руководство Баварии хочет любым образом избежать разговоров о смене тренера. Боссы хотят, чтобы Тухель мог продолжать спокойно работать. Это нужно, чтобы не поставить под угрозу достижение целей на сезон.

Отмечается, что руководство Баварии сделало выводы из ситуации с Юлианом Нагельсманном, которого уволили в марте прошлого года. Поэтому в ситуации с Тухелем спешить не намерены.

Напомним, Бавария после 21 тура находится на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 50 баллами. От первой строчки они отстают на пять очков.

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