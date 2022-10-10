Полузащитник Баварии Джамал Мусиала стал третьим игроком Баварии, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Bild. Ранее Йозуа Киммих и Томас Мюллер были вынуждены пропустить домашнюю игру с Викторией (5:0) из-за Covid-19.

Боруссия – Бавария – 2:2 – видео голов и обзор невероятного спасения Дортмунда на последних секундах

Мусиала может вернуться на поле в матче с Фрайбургом, который состоится 16 октября. Это случится в том случае, если тест Джамала на коронавирус даст отрицательный результат.

В настоящее время Бавария занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Боруссия Д спасла ничью с Баварией, проигрывая 0:2 – гол джокера на 90+5 минуте лишил мюнхенцев лидерства