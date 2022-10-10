Півзахисник Баварії Джамал Мусіала став третім гравцем Баварії, у якого був виявлений коронавірус. Про це інформує Bild. Раніше Йозуа Кімміх і Томас Мюллєр були вимушені пропустити домашню гру з Вікторією (5:0) через Covid-19.

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Зазначається, що Мусіала може повернутися на поле у матчі з Фрайбургом, який відбудеться 16 жовтня. Це трапиться в тому випадку, якщо тест Джамала на коронавірус дасть негативний результат.

Наразі Баварія посідає третє місце у турнірній таблиці Бундесліги.

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