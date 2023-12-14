Нынешний наставник Барсы не может сравниться с успехами своих предшественников.

Хави имеет наибольший процент поражений в Лиге чемпионов среди всех тренеров Барселоны, сообщает Partizado de COPE. "Блаугранас" под его руководством проиграли 6 матчей из 14 (43%).

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Для сравнения: Луис Энрике потерпел столько поражений за 33 матча в Лиге чемпионов (18%), а Пеп Гвардиола – за 52 матча (12%).

Хави возглавил Барсу в ноябре 2021-го. В этом сезоне после двух пролетов мимо плей-офф Лиги чемпионов каталонцы наконец-то вышли в 1/8 финала.

За время работы с Барселоной специалист проигрывал Баварии (трижды), Интеру, Шахтеру и Антверпену. "Горняки" нанесли Хави поражение в ноябре этого года благодаря голу Сикана.

В Лиге Европы результаты Хави также не впечатляют – Барселона выиграла всего два матча из восьми.

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