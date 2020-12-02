Аргентинские фанаты Диего Марадоны нашли еще один способ, как почтить легенду.

На родине Диего предложили ввести в оборот купюру с изображением покойного. Марадону могут разместить на 10 тысячах аргентинских песо, информирует Change.org.

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Для этого уже была создана соответствующая петиция, которая должна собрать 25 тисяч подписей. Авторы обращения предлагают выпустить лишь ограниченный тираж таких купюр. К слову, сейчас в Аргентине самой большой денежной банкнотой является купюра номиналом в 1 тисячу песо.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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