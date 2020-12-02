Аргентинські фанати Дієго Марадони знайшли ще один спосіб, як вшанувати легенду.

На батьківщині Дієго запропонували ввести в обіг купюру із зображенням покійного. Марадону можуть розмістити на 10 тисячах аргентинських песо, інформує Change.org.

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Для цього вже була створена відповідна петиція, яка має зібрати 25 тисяч підписів. Автори звернення пропонують випустити лише обмежений тираж таких купюр. До слова, зараз в Аргентині найбільшою грошовою банкнотою є купюра номіналом в 1 тисячу песо.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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