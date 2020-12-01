Марадона тяжело травмировался незадолго до смерти – новые факты последних дней жизни легенды
09:37 - Читати українською
Марио Бодри, который проживает с бывшей женой Диего Марадоны, подтвердил халатность врача аргентинца – Леопольдо Луке.
"Смерти Марадоны можно было избежать. Луке – хороший человек, но, если у меня будет лучший Феррари в мире и я отдам его пятилетнему мальчику, он его уничтожит.
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Диего упал с кровати за несколько дней до смерти и ударился об стену правым боком головы. И они не сделали никаких тестов после этого", – цитирует Бодри Marca.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Аргентинские правоохранители уже начали проверку действий Леопольдо Луке по подозрению в непредумышленном убийстве 60-летнего Диего.
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