"Смерти Марадоны можно было избежать. Луке – хороший человек, но, если у меня будет лучший Феррари в мире и я отдам его пятилетнему мальчику, он его уничтожит.

Врач Марадоны отреагировал на обвинения в смерти легенды

Диего упал с кровати за несколько дней до смерти и ударился об стену правым боком головы. И они не сделали никаких тестов после этого", – цитирует Бодри Marca.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Аргентинские правоохранители уже начали проверку действий Леопольдо Луке по подозрению в непредумышленном убийстве 60-летнего Диего.

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