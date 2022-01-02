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Вся четверка будет недоступна на матч Кубка Франции против Ванна (3 января). Не поможет ПСЖ и Неймар, которому разрешили до 9 января лечиться в родной Бразилии. Возвращение нападающего после травмы голеностопа ожидается ориентировочно через 3 недели.

Напомним, ПСЖ идет лидером чемпионата Франции, имея 13 очков отрыва над Ниццей. 15 февраля и 9 марта команда Почеттино встретится с Реалом в рамках 1/8 финала ЛЧ.

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