Австрия – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
Австрийцы и французы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Австрия – Франция стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.
Австрия – Франция: анонс матча Евро-2024
Первый матч группы D состоялся еще вчера – Нидерланды обыграли Польшу. Другой фаворит квартета – Франция – сегодня встречается с крепкой Австрией Ральфа Рангника.
Стартовые составы команд
Австрия: Пенц – Пош, Дансо, Вёбер, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Лаймер, Забитцер, Баумгартнер – Грегорич.
Запасные: Линднер, Гельд, Траунер, Арнаутович, Прасс, Кверфельд, Линхарт, Кайнц, Шмид, Данилюк, Зайдль, Виммер, Вайманн, Энтруп, Грюль.
Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Тюрам – Мбаппе.
Запасные: Самба, Ареоля, Павар, Менди, Камавинга, Чуамени, Жиру, Коло Муани, Заир-Эмери, Фофана, Коман, Клосс, Конате, Барколя.