Австрийцы и французы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Австрия – Франция стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Австрия – Франция: анонс матча Евро-2024

Первый матч группы D состоялся еще вчера – Нидерланды обыграли Польшу. Другой фаворит квартета – Франция – сегодня встречается с крепкой Австрией Ральфа Рангника.

Стартовые составы команд

Австрия: Пенц – Пош, Дансо, Вёбер, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Лаймер, Забитцер, Баумгартнер – Грегорич.

Запасные: Линднер, Гельд, Траунер, Арнаутович, Прасс, Кверфельд, Линхарт, Кайнц, Шмид, Данилюк, Зайдль, Виммер, Вайманн, Энтруп, Грюль.

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Тюрам – Мбаппе.

Запасные: Самба, Ареоля, Павар, Менди, Камавинга, Чуамени, Жиру, Коло Муани, Заир-Эмери, Фофана, Коман, Клосс, Конате, Барколя.