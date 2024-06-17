Сборная Украины провалила старт на Евро-2024. Вопрос о выходе из группы уже стоит очень остро, нужно надеяться на хорошие итоги в матчах конкурентов. Чуть позже борьбу начал фаворит нашего квартета – Бельгия.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника

Смелая и эффективная Словакия

Доменико Тедеско провел смену поколений и привез на турнир менее звездную, но более быструю команду. Впрочем, рисунок игры сегодня определяли не бельгийцы, а скромная Словакия, которую называют маленькой копией Наполи с Лоботкой в центре поля. Франческо Кальцона даже успел потренировать Наполи в этом сезоне.

Словаки показали отличный уровень организации игры: без мяча держали плотный средний блок и по возможности включали высокий прессинг. Этот прессинг подарил аутсайдеру быстрый гол. Словакия отобрала мяч в чужой штрафной после аута – Шранц пяткой отбросил под удар Куцке, а затем сам сыграл на добивании.

Благодаря грамотному расположению Словакия обрывала атаки бельгийцев в зародыше. После потерь команда Кальцоны большими силами вступала в отбор. Очень смелая тактика, учитывая разницу в классе, но работала она великолепно.

С мячом словаки также далеко не примитивны: комбинации с умными рывками, тонкое чувство друг друга с пасами пяткой, наигранные паттерны со сменами флангов. Аутсайдер боролся за инициативу и круто атаковал. Прорыв через правый фланг от Пекарика и Куцки завершился эффектным ударом Гараслина.

Лукаку с катастрофой, Доку "сделал результат"

Лучший шанс в первом тайме Бельгия получила в подарок – Дубравка заигрался с мячом, но Троссар из-за пределов штрафной не попал в створ. Все остальные моменты были связаны с Доку и Лукаку.

Вингер Манчестер Сити разрывал фланг фирменным дриблингом (6 удачных попыток), однако имел проблемы с последним пасом. Где-то дал в недодачу, где-то наоборот перебежал всю команду. Его активности все равно хватало для остроты: до перерыва не забил Лукаку, после перерыва удар Бакайоко героически остановил Ганцко. Доку все же создал гол, правда, в собственные ворота – поплыл под прессингом и отдал пас сопернику.

Но Жереми не может претендовать на главное разочарование матча. Это звание забронировано за Лукаку. Какой же он медлительный и неуклюжий. Ромелу мог забивать уже в дебюте встречи, но попал в голкипера. Потом не убежал один на один с голкипером после классного паса Доку, потом зажевал момент, когда Карраско пасом из глубины отрезал всю Словакию. 0,82 xG у Лукаку, но какая разница, если он не способен попасть в пустой угол или переиграть голкипера. Три явных упущенных шанса – такой сегодняшний урожай форварда.

Словаки поймали Бога за бороду

Лукаку в конце концов нашел свои голы, но их отменили. Форвард занес мяч с метра в ворота после подачи с фланга и скидки Онана – офсайд. Опенда получил пас из глубины, оббежал оппонента и выкатил на гол Ромелу – VAR зафиксировал, что рука Опенда слегка подбила мяч.

Словакия победила, набрала три очка и сравнялась в таблице с Румынией. Украина и Бельгия на дне с нулями. Следующий матч команда Реброва проведет против словаков. Битва будет очень серьезная. Словаки настолько уверены в себе, что сегодня на последних минутах освежали линию атаки и искали варианты на второй гол.