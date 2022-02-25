Фанаты норвежского клуба в матче Лиги конференций против Селтика устроили мини-перформанс поддержки Украины.

Флаг Украины засветился на стадионе Аугсбурга – клубы Бундеслиги массово поддерживают нас в войне с Россией

Болельщики Буде-Глимта принесли с собой сине-желтые флаги, которыми активно размахивали на трибунах. Напомним, на групповом этапе Лиги конференций заполярники встречались с луганской Зарей.

Заметим, что утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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