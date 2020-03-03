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УЕФА озвучил свою позицию относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса

15:49 40 Читати українською
УЕФА озвучил свою позицию относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса
Александрер Чеферин / УЄФА

Презилент УЕФА Александр Чеферин и генеральный секретарь Теодор Теодоридис прояснили позицию организации по проведению Евро-2020.

"У нас есть проблемы безопасности, у нас есть проблемы политической нестабильности, и одна из проблем – это и вирус. Мы имеем дело с этим, и мы уверены, что можем с этим бороться", – цитирует Чеферина ВВС.

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Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис завил, что организация не хочет слишком остро реагировать на события, поэтому пока не рассматривает варианта с переносом матчей турнира.

"Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца. Мы на связи с Всемирной организацией здравоохранения в вопросе ситуации с коронавирусом. Мы не хотим реагировать слишком остро", – сказал Теодоридис.

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Напомним, матч-открытие Евро-2020 должен состояться в Риме, однако на севере Италии сейчас бушует эпидемия, из-за которой было перенесено несколько матчей Серии А.

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Теги
Евро-2020 коронавирус УЕФА Теодор Теодоридис Александер Чеферин
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