Голкипер эффектным голом вырвал победу на 90+6 – видео камбека в чемпионате Франции
23 апреля 07:30 - Читати українською
Версаль в драматичном матче дожал Седан в рамках 30-го тура третьего дивизиона чемпионата Франции.
Франция. 3 дивизион, 30 тур
Седан – Версаль – 1:2
Голы: Рамалиньо, 73 – Силва, 14, Рено, 90+6
О дежурном матче французской трясины говорят благодаря вратарю Версаля Себастьену Рено. Именно он стал героем матча, забив победный гол. Голкипер успешно пришел на подачу с углового и забил очень эффектный гол.
Голкипер привез гол, перепутав мяч и 11-метровую отметку – видео эпического фейла
Благодаря этой победе Версаль, который в прошлом году играл в полуфинале Кубка Франции, сохраняет неплохие шансы на повышение в классе. Отставание до заветной второй строчки турнирной таблицы составляет только одно очко.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter