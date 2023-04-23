Франция. 3 дивизион, 30 тур

Седан – Версаль – 1:2

Голы: Рамалиньо, 73 – Силва, 14, Рено, 90+6

О дежурном матче французской трясины говорят благодаря вратарю Версаля Себастьену Рено. Именно он стал героем матча, забив победный гол. Голкипер успешно пришел на подачу с углового и забил очень эффектный гол.

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Благодаря этой победе Версаль, который в прошлом году играл в полуфинале Кубка Франции, сохраняет неплохие шансы на повышение в классе. Отставание до заветной второй строчки турнирной таблицы составляет только одно очко.