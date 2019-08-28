В Англии тренер умер на поле после празднования победы своей команды

Трагический случай произошел после завершения матча региональной лиги, в котором Слифорд Рейнджерс встречался с Бригг Таун.

Слифорд выиграл матч, после чего главный тренер команды Джим Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе.

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Возвращаясь в раздевалку, 50-летний специалист внезапно упал на газон. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

"Мы все опустошены. Хотим передать нашу любовь и соболезнования его семье и попросить, чтобы их не беспокоили в это трудное время.

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Покойся с миром, Джим Пейси, настоящая легенда футбольного Слифорда", – приводит заявление клуба Lincolnshire Live.