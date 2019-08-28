В Англії тренер помер на полі після святкування перемоги своєї команди

Трагічний випадок стався після завершення матчу регіональної ліги, в якому Сліфорд Рейнджерс зустрічався з Брігг Таун.

Сліфорд виграв матч, після чого головний тренер команди Джим Пейсі вибіг на поле, щоб відсвяткувати першу перемогу команди на офіційному рівні в дорослому футболі.

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Повертаючись до роздягальні, 50-річний фахівець раптово впав на газон. Попри всі зусилля лікарів врятувати його життя не вдалося.

"Ми всі спустошені. Хочемо передати нашу любов і співчуття його родині та попросити, щоб їх не турбували в цей важкий час.

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Спочивай з миром, Джиме Пейсі, справжня легендо футбольного Сліфорда", – наводить заяву клубу Lincolnshire Live.