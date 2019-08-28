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Умер легендарный защитник Карпат – обладатель Кубка СССР

12:51 31 Читати українською
Умер легендарный защитник Карпат – обладатель Кубка СССР
Валерий Сыров / фото из соцсетей

В возрасте 72-х лет скончался бывший защитник львовских Карпат Валерий Сыров.

О трагической вести сообщил руководитель пресс-службы Карпат Юрий Назаркевич в своем Facebook.

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"Перестало биться сердце бывшего известного защитника команды Карпаты, мастера персональной опеки Валерия Сырова, которому 1 сентября должно было исполниться 73 года.

Перейдя из ленинградского Зенита, Валерий Сыров в 1968-1973, 1975-1976 годах провел за Карпаты 219 матчей. Обладатель Кубка СССР-1969.

Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды Карпаты выражают искренние соболезнования семье Сыровых. Вечная память", – говорится в сообщении.

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