Умер легендарный защитник Карпат – обладатель Кубка СССР

В возрасте 72-х лет скончался бывший защитник львовских Карпат Валерий Сыров.
О трагической вести сообщил руководитель пресс-службы Карпат Юрий Назаркевич в своем Facebook.
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"Перестало биться сердце бывшего известного защитника команды Карпаты, мастера персональной опеки Валерия Сырова, которому 1 сентября должно было исполниться 73 года.
Перейдя из ленинградского Зенита, Валерий Сыров в 1968-1973, 1975-1976 годах провел за Карпаты 219 матчей. Обладатель Кубка СССР-1969.
Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды Карпаты выражают искренние соболезнования семье Сыровых. Вечная память", – говорится в сообщении.
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