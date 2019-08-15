20-летний игрок из Уэльса покончил с собой – он проходил просмотр в Манчестер Юнайтед

Жуткий случай произошел в Уэльсе с игроком местных юниорских сборных Джоэлом Дарлингтоном.

Мать и брат нашли Дарлингтона мертвым в гараже своего дома, сообщает Daily Post.

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Сообщается, что валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой. 20-летний игрок выступал за сборные Уэльса на юниорском уровне и считался большим талантом, но травмы испортили ему карьеру.

Дарлингтон проходил просмотр в Манчестер Юнайтед, но покинул его из-за перелома руки. С 2017 года его беспокоили боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Физиотерапия и аккупунктура не смогли с ними справиться.

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